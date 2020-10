Coronavirus Lombardia: contagi e ricoveri di giovedì 22 ottobre 2020

Stando al bollettino della Regione sono 4.125 i nuovi casi registrati in Lombardia (194 nel Bresciano), a fronte di 35.715 tamponi effettuati: la percentuale tra test e positivi è pari all’11,5. Si aggrava ancora il bilancio delle vittime: altre 29 in 24 ore, per un totale di 17.152.

E crescono rapidamente anche i ricoveri, quasi 200 in giorno: sono 196, di cui 22 in Terapia Intensiva. Attualmente ci sono 1.695 persone ricoverate nei reparti Covid e 156 in Rianimazione. Ed è proprio quest’ultimo dato a preoccupare: gli ospedali sono saturi, soprattutto nella città capoluogo, tanto che venerdì l’ospedale in Fiera inizierà ad accogliere i primi pazienti.

A Milano e hinterland la maggior parte dei nuovi casi (sono ben 2.031), seguono Varese (+ 393), Como (+328) , Monza e Brianza (+ 298) e il Bresciano (+194).