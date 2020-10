Coronavirus Lombardia: contagi e ricoveri di mercoledì 21 ottobre 2020

Nella giornata di mercoledì 21 ottobre si sono registrati altri 4.125 casi in Lombardia (196 nel Bresciano), a fronte di 36.416 tamponi: il rapporto tra test effettuati/positivi è dell'11,3%.

Sono sempre più sotto stress i reparti di terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore sono avvenuti altri 11 ricoveri in Rianimazione: in tutto sono 134 i malati in gravi condizioni. E crescono di 253 unità i ricoveri negli altri reparti, per un totale di 1.655 pazienti Covid. Nei prossimi giorni riapriranno gli ospedali in fiera di Milano e Bergamo, che garantiranno alla Lombardia i primi 201 posti letto aggiuntivi di terapia intensiva. Si aggrava ancora il bilancio delle vittime: sono venti le croci registrate nelle ultime 24 ore, per un totale di 17.123.

Numeri spaventosi a Milano e nell'hinterland, dove la curva dei contagi sembra ormai fuori controllo: sono ben 1.858 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Seguono Monza e Brianza con 671 contagi, Varese (+ 287), Como (+263), Pavia (+ 242). Raddoppiati i contagi nel Bresciano: martedì erano 101, mentre oggi sono arrivati a quota 196.