Coronavirus Lombardia: contagi e ricoveri di lunedì 19 ottobre 2020

Sono 1.687 i casi di coronavirus registrati in Lombardia (39 nel Bresciano) nella giornata di lunedì 19 ottobre, a fronte di 14.557 tamponi processati. L’indice di positività è pari al 11,5 %. Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 6 decessi, portando il totale a 17.084, e 74 ricoveri di cui tre in terapia intensiva. Attualmente nei nosocomi lombardi ci sono 1.259 pazienti Covid, di cui 110 sono ricoverati in rianimazione.

Oltre la metà dei nuovi contagi a Milano e Provincia ( + 814), seguono la provincia di Monza e Brianza (+265) e quella di Varese (+ 206). Con 39 casi, il Bresciano si piazza al settimo posto per numero di nuovi positivi.