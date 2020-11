Coronavirus Lombardia: contagi e ricoveri di martedì 17 novembre

Sono 8.448 i nuovi casi registrarti in Lombardia (256 nel Bresciano) nella giornata di martedì 17 novembre, a fronte di 38.283 i tamponi effettuati. Non si ferma la conta dei decessi, sono 202 quelli avvenuti nelle ultime 24 ore, come non cala la pressione sugli ospedali. Sono 289 i nuovi ricoveri, di cui 39 in terapia intensiva. Attualmente sono 9.045 le persone ricoverate nei nosocomi lombardi per Covid, di cui 894 in gravi condizioni.