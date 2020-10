Coronavirus Lombardia: contagi e ricoveri di martedì 13 ottobre 2020

Sono 1080 i casi di coronavirus in Lombardia (+ 35 a Brescia) registrati nella giornata di martedì 13 ottobre. I tamponi effettuati sono ben 17.186 e la percentuale di positività sale ancora, oltrepassando il 6% (6,2). Nelle ultime 24 ore si sono inoltre registrate altre 6 croci, portando il totale dei decessi per Covid a quota 16.994.

Crescono, e di parecchio, i ricoveri: sono 95, di cui ben 12 in terapia intensiva, in tutti i nosocomi lombardi. In rianimazione attualmente ci sono 62 persone.

Quasi la metà dei contagi giornalieri a Milano e provincia (+440); seguonO Monza e Brianza con 180 nuovi casi, Varese con 121 e Como che registra 61 nuovi positivi. Bergamo e Brescia in controtendenza rispetto al resto della regione: nelle due provincie maggiormente colpite dalla prima ondata di Covid si registrano infatti gli incrementi giornalieri inferiori: 35 nuovi casi nella nostra provincia e 40 a Bergamo.