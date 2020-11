Coronavirus Lombardia: contagi e ricoveri di mercoledì 11 novembre

Nella giornata di mercoledì 11 novembre, in Lombardia si sono registrati 8.180 nuovi casi di Covid-19 (576 nel Bresciano), a fronte di 52.712 tamponi effettuati. La percentuale di test positivi è pari al 15,5%. Il numero degli attualmente ricoverati sfiora ormai quota 7.700: sono 7.671 i lombardi contagiati che si trovano in ospedale e sono 225 in più rispetto a martedì. In terapia intensiva ci sono 764 persone (+56 in un solo giorno). Il bilancio delle vittime è in continuo aumento: 152 i decessi avvenuti nelle ultime 24 ore., per un totale complessivo di 18.723.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 52.712, totale complessivo: 3.377.673

- i nuovi casi positivi: 8.180 (di cui 443 'debolmente positivi' e 69 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 124.025 (+1.615), di cui 6.664 dimessi e 117.361 guariti

- in terapia intensiva: 764 (+56)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 6.907 (+225)

- i decessi, totale complessivo: 18.723 (+152)

I nuovi casi per provincia: