Coronavirus Lombardia: contagi e ricoveri di martedì 10 novembre

Nella giornata di martedì 10 novembre sono stati accertati altri 10.955 casi di coronavirus in Lombardia ( 319 nel Bresciano), a fronte di 47.194 tamponi: il rapporto fra test effettuati e i nuovi positivi è del 23.21 %. Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 129 decessi: il totale (ufficiale) è arrivato a quota 18.571.

Non cala la pressione sugli ospedali lombardi: i ricoveri sono stati 306 nelle ultime 24 ore, di cui 38 in terapia intensiva. In totale i reparti di rianimazione stanno curando 708 casi. I posti letto occupati dai pazienti meno gravi sono aumentati di 268 unità per un totale di 6.682. Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 7.390 pazienti Covid.

Il 30% dei nuovi contagi a Milano e provincia ( + 3.336). Aumenti a 4 cifre anche a Varese (+ 3.081) e Como (+ 1.356). Seguono Monza e Brianza (+ 860), Bergamo (+ 407), Mantova (+ 331), Brescia (+ 319, il 2% del totale regionale), Pavia (+ 307), Lecco (+ 274), Sondrio (+ 152), Cremona (+ 133) e Lodi (+107).