Insegnante positivo al Coronavirus, due classi rischiano di finire in quarantena

Non è uno studente ma un insegnante l'ennesimo caso positivo nelle scuole bresciane (dall'avvio dell'anno scolastico ben oltre la ventina): si tratta di un professore delle medie di Lograto, che fanno parte dell'Istituto comprensivo statale cui si riferiscono anche la scuola dell'infanzia e la scuola primaria.

Due classi in quarantena?

Il prof è al lavoro a Lograto da poche settimane, al suo primo anno alle medie del Comune della Bassa: a quanto appreso finora, farebbe lezione in due classi, dunque non si esclude una doppia quarantena preventiva (appunto per due classi e circa 40 studenti).

La notizia della positività è stata confermata solo nel tardo pomeriggio di martedì, e subito comunicate dalle autorità sanitarie alla dirigenza scolastica. Da qui la necessità di organizzare rapidamente la “risposta”, nell'ottica del “Protocollo Covid” già predisposto anche a Lograto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Covid a scuola

Nonostante i singoli casi siano eclatanti, sembra che il sistema scuola stiano tenendo bene, anche in provincia di Brescia. Forse presto per dirlo, in vista delle sindromi stagionali (anche influenzali). In tutta Italia, nelle prime due settimane di lezioni, la ministra Lucia Azzolina ha riferito di 1.492 studenti positivi (pari allo 0,021% della popolazione scolastica), 349 docenti (lo 0,047%) e 116 operatori (0,059%).