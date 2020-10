Coronavirus: due studenti positivi a scuola, altre classi in isolamento

Altri due nuovi casi di coronavirus a scuola, nell'area vasta del Basso Garda: dopo i contagi accertati da tampone segnalati nelle scorse settimane a Desenzano – uno studente di prima al Liceo Bagatta e un'insegnante alle scuole medie Catullo – il Covid-19 è tornato a colpire appena oltre confine, al Liceo Gonzaga di Castiglione delle Stiviere.

Come detto sono due i ragazzi risultati positivi al Covid: la buona notizia è che entrambi stanno bene, se non per qualche sintomo influenzale non grave. Proprio la comparsa dei primi sintomi ha fatto scattare le dovute verifiche sanitarie, fino all'esito del tampone. Come da prassi, è già scattato il “protocollo Covid” anche per il liceo mantovano.

I due studenti sono di classi diverse: per tutti i loro compagni di classe è prevista una quarantena fiduciaria di due settimane, in attesa che vengano predisposti i tamponi per tutti. Sarebbero dunque circa una cinquantina gli studenti del Gonzaga che proseguiranno con la didattica a distanza, aspettando i test.