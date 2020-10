Coronavirus: studentessa positiva, 20 compagni e 2 insegnanti in quarantena

Studentessa bresciana positiva al coronavirus: si tratta di un'alunna di quinta del liceo scientifico Calini di Brescia. Il tampone ha dato esito positivo dopo i sintomi registrati nel weekend: a quanto pare la ragazza si sarebbe contagiata in famiglia o da amici. Nel frattempo, come da prassi, è scattata la quarantena per altri 20 studenti, i suoi compagni di classe, e 2 insegnanti.

In quarantena 20 studenti e 2 insegnanti

Staranno tutti a casa, e proseguiranno con la didattica a distanza per almeno due settimane: o almeno in attesa dell'esito del tampone cui saranno inevitabilmente sottoposti. A fronte del primo caso positivo del Calini – che conta più di 1.300 iscritti, di cui un migliaio in aula in presenza – il dirigente scolastico ha firmato un'ordinanza che obbliga all'uso della mascherina anche in classe.

Obbligo di mascherina anche in classe

“Verificata direttamente la procedura di messa in quarantena dei contatti stretti in caso di accertata positività – scrive il preside Marco Tarolli – si dispone l'obbligo di indossare la mascherina chirurgica per tutto il tempo della permanenza in istituto, a docenti e studenti indipendentemente dal rispetto delle distanze e dalla situazione di staticità o dinamicità; si intende pertanto che anche durante l'attività didattica in aula è vietato a docenti e studenti abbassare la mascherina”.