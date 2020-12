Laboratori abusivi, tamponi scaduti, positivi non comunicati: l'indagine dei carabinieri

Settimana di controlli per i carabinieri del Nas: i militari hanno ispezionato quasi 300 aziende e laboratori di analisi, privati e convenzionati, ed altre strutture operanti nel commercio e nell'erogazione di test di analisi molecolari, antigeniche e sierologiche, riscontrando irregolarità in 67 centri.

Diverse le anomalie rilevate: dalla mancata autorizzazione allo svolgimento dei tamponi per il Covid-19, fino all'omessa o ritardata comunicazione dei casi di positività emersi a seguito delle analisi cliniche. Le violazioni penali ed amministrative contestate sono state 94, per un totale di 145mila euro di sanzioni. Nella maggior parte dei casi si è trattato di inosservanza di norme e comportamenti connessi con l'applicazione delle misure di contenimento epidemico.

Nel dettaglio, tra le irregolarità più frequenti ci sono: il mancato possesso autorizzativo per lo svolgimento di attività di prelievi ematici e biologici, ossia i tamponi, lo svolgimento dei test in luoghi non idonei i abusivi, l'omessa o ritardata comunicazione dei casi di positività emersi a seguito delle analisi. Sono state inoltre accertate la mancata predisposizione ed attuazione di piani e protocolli preventivi all'interno delle cliniche, come la carenza di procedure gestionali, di prodotti igienizzanti e di sanificazione dei locali (11%), e di requisiti tecnici e professionali nell'esecuzione degli accertamenti diagnostici, riscontrando in 6 episodi, a vario titolo, l'assenza di tecnici di laboratorio abilitati e l'uso di reagenti e diagnostici scaduti, comunque impiegati nell'effettuazione delle analisi.

Test in profumeria e reagenti scaduti: i casi più eclatanti

A Catania, durante l'ispezione presso una profumeria sono stati scoperti e sequestrati 16 kit diagnostici per ricerca anticorpi SARS-COV-2, di verosimile provenienza estera, destinati all'uso esclusivo di professionisti sanitari. I test erano anche occultati all'interno di contenitori anonimi in prossimita' della cassa, erano detenuti a temperatura ambiente, anziche' a quella raccomandata di tra 2 e 8 °C, con grave pregiudizio sull'efficacia diagnostica e conseguente inattendibilita' dell'esito analitico. A Pescara il responsabile di un laboratorio ha aperto abusivamente un centro per i prelievi, mentre a Catanzaro venivano utilizzati reagenti chimici scaduti. E ancora. Test provenienti dalla Cina a Bologna, mentre in provincia de L'Aquila è stato denunciato un medico chirurgo, direttore sanitario di un poliambulatorio, per aver omesso di comunicare alla Asl alcuni casi di positività al coronavirus.

Fonte: Today.it