Lavoratori senza mascherine: noto locale della movida chiuso dai carabinieri

Tutto è partito da una serie di commenti negativi su Tripadvisor: "Allora, per cominciare, norme anti-covid non rispettate", "La noncuranza delle regole anti-covid mi fa rabbrividire" (ce ne sono in tutto sei, con accuse anche piuttosto pesanti).

Commenti che non sono passati inosservati agli occhi dei carabinieri di Piazza Tebaldo Brusato. Dopo le segnalazioni 'virtuali', sabato sera i militari hanno effettuato un controllo a sorpresa al bar-ristorante "La Fabbrica" di Via Trieste, constatando come nel locale della movida venissero in effetti violate le norme anti-coronavirus, su tutte quella dell'utilizzo della mascherina.



È scattata quindi una multa di 400 euro e la chiusura di 5 giorni (sanzione estendibile a un mese). Il titolare si è rifiutato di fornire i propri dati personali ed è stato denunciato a piede libero.