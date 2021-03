Giovane sindaco positivo al Covid da 3 settimane: il papà è in terapia intensiva

Ancora positivo al Coronavirus il sindaco di Lumezzane, Josehf Facchini. E' stato lui stesso a comunicare la notizia ai suoi concittadini, attraverso un lungo post, pubblicato giovedì sulla sua pagina Facebook.

"Amici di Lumezzane - ha scritto il primo cittadino - purtroppo il tampone di controllo effettuato ieri ha confermato che sono ancora positivo al Covid-19, mi spetta quindi ancora una settimana di quarantena e terapia, poi mi sottoporrò ad un altro controllo".

Il sindaco, che aveva annunciato , via social, la sua positività lo scorso 21 febbraio, ha rassicurato circa le sue condizioni di salute tutti coloro che gli stanno dimostrando vicinanza e affetto.

"Per quanto mi riguarda - ha sottolineato - sono in buona ripresa, c'è un miglioramento del quadro respiratorio, ma resto ancora debole e non nel pieno delle forze, quindi so che comprenderete se non riesco a rispondere sempre ai messaggi con richieste di informazioni".

Entrambi i genitori ricoverati in ospedale

I genitori di Facchini, contagiati anch'essi, rimangono invece ricoverati in ospedale. "Mia mamma è in miglioramento - ha spiegato - e sta facendo fisioterapia per estendere i polmoni, mentre mio papà è stazionario in terapia intensiva".

Il sindaco ha colto l'ccasione per ricordare ai suoi concittadini il rispetto delle regole in vigore per cercare di arginare il contagio: "C'è bisogno dell'aiuto di tutti - ha concluso - affinchè questa emergenza possa essere mantenuta il più possibile sotto controllo".