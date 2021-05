Docente positiva alla variante inglese, tamponi per tutti i 230 studenti della scuola

Dopo che una docente è risultata positiva alla variante inglese all'istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di Iseo (per i 230 studenti della secondaria è già scattata la quarantena), l'Asst Franciacorta e Ats hanno deciso di aprire in via straordinaria il drive-through di via Rovato a Iseo, per sottoporre a tampone tutti i ragazzi della scuola. Il centro sarà aperto sabato 8 maggio dalle 8.30 alle 16.30.

La dirigente Chiara Emilguerri ha pubblicato una lettera sul sito della scuola (qui la versione completa da scaricare), rivolta agli studenti e alle loro famiglie, per spiegare le modalità dei test: "Come da informativa di ATS, la riammissione a scuola potra? avvenire solo a seguito di tampone negativo o con presentazione di attestazione medica di riammissione sicura in comunita?. Confidando nella collaborazione da parte di tutti", si legge nella missiva.