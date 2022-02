Il Green Pass resterà o verrà abolito? Cosa succede dopo il 31 marzo

Che ne sarà del Green Pass? Mentre i contagi scendono e le terapie intensive (lentamente) si svuotano, il dibattito si sposta su ciò che accadrà in primavera, quando - si spera - la quarta ondata sarà ormai alle nostre spalle. Avrà senso mantenere in vigore restrizioni che oggi colpiscono quasi soltanto i non vaccinati? Probabilmente no, secondo Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma. Il Green Pass, dice l'esperto, "è stato un stimolo alla vaccinazione" ma oggi "credo che il suo compito sia finito e oggettivamente in condizioni di ulteriore riduzione dell'epidemia si potrebbe togliere". Quando? "Dopo il 31 marzo in coincidenza con la fine dello stato di emergenza", sottolinea l'esperto. Anche perché, ha fatto sapere l'esperto all'AdnKronos, "gli irriducibili no vax non credo che si vaccineranno nei prossimi mesi".

Così la pensa anche Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova. "Se il Green Pass è stato messo per far vaccinare la gente, e io l'ho sempre sostenuto per questo, allora dovrebbe esaurire il suo compito" ragiona Bassetti. "Se invece il Green Pass è stato messo per altro allora devono spiegare ai cittadini la ragione per cui l'hanno messo". In ogni caso "io da medico, oltre il 31 marzo non lo sostengo. Quindi sarà una decisione politica, non sanitaria e dovranno spiegarlo agli italiani".

Su facebook Bassetti ha spiegato meglio il suo punto di vista. "Se alla fine di marzo avremo raggiunto il 95% o più della popolazione italiana che sarà protetta (vaccinati più guariti) dalle conseguenze gravi del Covid, si potrà ripensare o eliminare il Green Pass lasciandolo solo per alcune situazioni specifiche (aerei, ospedali, Rsa, eccetera)". "Non si tratta di aver cambiato idea - puntualizza l'infettivologo - ma di riconoscere che ha esaudito ed esaurito il suo compito: dalla sua introduzione a luglio 2021, ha portato a vaccinarsi circa il 30% degli italiani. Un ottimo risultato".

Sileri: "Il Green Pass non è per sempre"

Anche nel governo non manca chi vede con favore una rimodulazione delle regole sulla carta verde. E quel qualcuno è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Che osserva: "Come la pandemia, anche il Green Pass non durerà per sempre e quindi, non appena i dati lo consentiranno, potrà essere rimodulato". La data più probabile per iniziare a vedere un cambiamento è quella del 31 marzo, giorno in cui terminerà lo stato di emergenza (che non dovrebbe essere prorogato). Ci sarà un allentamento delle restrizioni anche per i non vaccinati? Al momento nessuno può dirlo, ma si può supporre che il ministro della Salute sceglierà anche questa volta la strada della cautela.

Green Pass e restrizioni: cosa succede negli altri Paesi

Qualcosa però già si muove in altri Paesi europei. La Francia ad esempio punta a revocare il "Super Green Pass" a fine marzo, a condizione che il tasso di incidenza si riduca 10 o 20 volte meno rispetto a quello attuale. Il Regno Unito ha annunciato la fine di tutte le restrizioni a partire dal 21 febbraio (un mese prima di quanto previsto), data in cui cadrà anche l'obbligo di quarantena per i positivi. Anche la Bulgaria, nonostante i molti morti e i pochi vaccinati, ha intenzione di abolire il Green Pass. Il motivo? I controlli dei gestori di ristoranti e locali sono ormai quasi inesistenti, mentre le manifestazioni contro il certificato verde si susseguono ormai da settimane. Insomma, il governo del Paese inizia a credere che il Green Pass abbia ormai fatto il suo tempo.

Come si muoverà il governo italiano?

E in Italia? Per ora a parte qualche (generica) affermazione di Sileri all'interno della maggioranza nessuno si è sbilanciato. Va però registrata la presa di posizione di Fabio Ciciliano, medico ed esponente del Cts, che ha auspicato una revisione delle regole da attuare con gradualità. Il Green Pass, ha detto in una recente intervista, "diventerà sempre più residuale con l'incremento delle vaccinazioni e la riduzione dell'impatto del virus sul sistema sanitario. E alla fine della primavera si può pensare di toglierlo definitivamente".

Si può inoltre supporre che se gli altri Stati europei andranno nella direzione di abolire ogni misura di contenimento (Green Pass compreso) il governo italiano non potrà fare finta di nulla. Ma si tratta, appunto, di una supposizione. In ogni caso è difficile pensare che il certificato verde verrà abolito da un giorno all'altro. È invece molto più probabile che il governo decida di procedere per gradi.



Intanto però le regole per i non vaccinati diventano ancora più stringenti: martedì 15 febbraio entrerà infatti in vigore l'obbligo di Green Pass al lavoro per chi ha più di 50 anni. La stretta riguarda i lavoratori pubblici e privati: chi viene trovato senza certificazione rischia una multa dai 600 ai 1.500 euro e la sospensione dal servizio e dallo stipendio.



