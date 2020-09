Lago d'Idro, primo caso di Covid a scuola: positiva una ragazzina di 13 anni

Dopo il lago di Garda, con il primo caso di positività accertata al Bagatta di Desenzano, il virus è arrivato anche nelle scuole del lago d'Idro: una ragazzina di 13 anni delle medie di Idro – Istituto comprensivo di Bagolino – è risultata positiva al Covid-19, e come da prassi tutta la classe – in tutto 18 ragazzi – è stata messa in isolamento.

Rimarranno in quarantena, con didattica a distanza, almeno fino al 3 ottobre: nel frattempo l'Ats si sta organizzando per “tamponare” gli alunni venuti a contatto con la studentessa positiva. La ragazza ha cominciato a sentirsi poco bene venerdì scorso: niente di grave, ma una circostanza che ha fatto subito scattare le misure di sicurezza.

Oltre ai compagni di classe e di scuola, saranno contattati anche amici e conoscenti con cui la giovane avrebbe passato del tempo fuori dall'istituto. La giovane potrebbe essere stata sottoposta a test in uno dei tanti “punti tampone” messi a disposizione da Ats e Asst provinciali, su segnalazione di pediatra o medico di base.