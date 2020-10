Covid: l'esperienza degli hotspot bresciani replicata in tutta Lombardia

Hotspot territoriali in Lombardia per "saltare" i reparti di pronto soccorso degli ospedali, sotto pressione in tutta la Regione e in particolare nell'area metropolitana milanese. Lo rende noto Giulio Gallera, assessore regionale al Welfare. Gli hotspot, chiamati centri diagnostici territoriali, serviranno a diagnosticare il Covid e stabilire la gravità del paziente, che poi sarà rimandato a casa oppure ricoverato a seconda della sua condizione.

Sono già attivi tre centri nel Bresciano, a cura dell'Ats Brescia e delle aziende ospedaliere Spedali Civili, Franciacorta e Garda. Lunedì 2 novembre ne saranno aperti due a Varedo, a cura dell'Ats Brianza e dell'azienda ospedaliera Monza. Nelle prossime settimane, infine, ne apriranno altri a Milano e città metropolitana con l'Ats milanese e l'azienda ospedaliera Nord Milano. In seguito i centri saranno in funzione in tutta la Lombardia.

Gli hotspot saranno gestiti dagli specialisti delle aziende sanitarie con medici e pediatri di famiglia e infermieri, in collaborazione con le amministrazioni comunali. L'obiettivo è duplice: da una parte integrare la "medicina territoriale" con quella specialistica e ospedaliera, dall'altro accertare il Coronavirus "bypassando" il pronto soccorso.

Il paziente inviato all'hotspot viene sottoposto dagli specialisti a tampone Covid, ma saranno a disposizione anche le apparecchiature per ecografia e Rx torace. Successivamente il paziente potrà essere inviato a casa in tele-monitoraggio oppure direttamente al ricovero ospedaliero. «Si tratta di una risposta efficace, rapida e tempestiva che pone la persona al centro del percorso di diagnosi, cura e assistenza, nell’ambito di una proficua e virtuosa collaborazione fra ospedale e territorio», commenta Gallera. E di «argine territoriale alla gestione ospedaliera per la seconda ondata» parla Mario Alparone, direttore generale dell'azienda ospedaliera di Monza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fonte: MilanoToday