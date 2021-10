Green pass: nelle fabbriche bresciane pochissimi disagi, piena operatività quasi ovunque

Nel primo giorno di obbligo del green pass sui luoghi di lavoro, le aziende associate a Confindustria Brescia hanno garantito una piena operativita?, senza particolari problematiche rilevate. A evidenziarlo e? una survey condotta da Confindustria Brescia nella mattinata di ieri su un campione di quasi 300 aziende associate, per un totale di oltre 25.000 dipendenti.

In particolare, il 93% del campione dei rispondenti non ha riscontrato alcun problema nella gestione della procedura; il 77% delle imprese ha effettuato controlli sulla totalita? dei lavoratori. Per l’83% del campione il controllo del green pass e? avvenuto al momento di accesso nei luoghi di lavoro. Per il 96% delle imprese, inoltre, non si sono verificate nemmeno ipotesi di adesione agli scioperi per evitare le conseguenze di legge legate al mancato possesso del Green Pass.

“Brescia ha dimostrato, ancora una volta, un grande senso di responsabilita?, legato alla collaborazione tra aziende, lavoratori e sindacati, come gia? avvenuto nell’aprile 2020 con il protocollo per il rientro al lavoro – commenta Roberto Zini, Vice Presidente di Confindustria Brescia con delega a Relazioni Industriali e Welfare –. Nel primo giorno di obbligo del green pass sui luoghi di lavoro, non sono state ravvisate particolari criticita? e le aziende sono state in grado di garantire una piena operativita?, senza distinzioni tra grandi imprese e PMI, che si sono fatte trovare preparate e ben organizzate per affrontare le nuove misure.”