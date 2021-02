Coronavirus: a Orzinuovi positivo il sindaco Gianpietro Maffoni

"Come a molti altri di voi è successo, anch'io sono risultato positivo al Covid-19": esordisce così il sindaco di Orzinuovi e senatore di Fratelli d'Italia, Gianpietro Maffoni, in un video postato su Facebook.

Il primo cittadino, in quarantena dopo la positività ad un tampone effettuato nei giorni scorsi mentre era in Senato, ha voluto rassicurare i suoi sostenitori circa le sue condizioni di salute.

"Dopo alcuni giorni in cui ho avuto leggeri sintomi di stanchezza, mi sento decisamente meglio - prosegue -. Sono in attesa di poter effettuare il prossimo tampone per poter riprendere la mia attività in presenza".

Come da prassi tutti i contatti stretti del senatore sono stati sottoposti a tampone, ma al momento non risulterebbero casi positivi.