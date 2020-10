Covid, altro caso a scuola: ragazza positiva, tutta la classe in quarantena

Nel Bresciano un'altra classe in quarantena a seguito di una positività al coronavirus: stavolta è successo alle scuole medie di Gargnano, dove in una classe terza è risultata positiva una studentessa. Come da prassi, in questi casi, è scattato il “protocollo Covid”: tutti i compagni sono già in quarantena, e vi rimarranno almeno 10 giorni.

In questo periodo le lezioni proseguiranno comunque, con la didattica a distanza. Si tratterebbe, comunque, di una positività a basso rischio: la studentessa avrebbe infatti accusato i primi sintomi lo scorso fine settimana, quindi a casa e non a scuola, dove non si sarebbe più presentata in attesa dell'esito del tampone.

A Padenghe 4 insegnanti positivi

Sempre sul lago di Garda, sono tornati a scuola giovedì mattina gli studenti della primaria Margherita Hack di Padenghe: su 11 classi ben 4 sono però in quarantena, a seguito della positività conclamata di almeno quattro insegnanti. L'istituto è rimasto chiuso da lunedì a mercoledì per la riorganizzazione della didattica e le operazioni di sanificazione.