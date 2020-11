Coronavirus a scuola: tre alunni contagiati, tutta la classe in quarantena

Tutta la classe a casa, almeno fino all’11 novembre. A deciderlo, prima di Ats, è stata la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Gargnano. Appena ha avuto notizia di tre casi di positività tra gli studenti della terza media, la preside ha immediatamente sospeso le lezioni per l’intera classe.

Solo dopo tre giorni è arrivata la circolare di Ats che, appunto, predisponeva la quarantena per i compagni di classe dei tre ragazzini contagiati, fino all’11 novembre compreso. Ma il rientro a scuola slitterà di qualche giorno, dato che giovedì 12 novembre è la festa patronale del paese e tutte le scuole saranno chiuse: il ritorno sui banchi avverrà quindi venerdì 13.

Per le altre classi le lezioni proseguono comunque, anche se qualche genitore ha preferito non mandare a scuola i propri figli. La situazione in paese è tutto sommato tranquilla: stando a quanto ha reso noto il sindaco Giovanni Albini attualmente ci sono 12 persone positive al Covid, tra cui appunto i tre studenti delle medie.