Scoppia focolaio covid, chiuso il centro anziani: 25 contagi in paese

Come riferito dal Comune, sono 33 gli “attualmente positivi” a Gardone Riviera (dato aggiornato al 24 novembre): di questi, però, ben 25 si sarebbero registrati negli ultimi sette giorni. Tra loro anche poco meno di una decina di frequentatori del centro sociale per anziani Trevisani Scarpetta, a Gardone Sopra: la buona notizia è che stanno tutti bene, asintomatici o paucisintomatici grazie alla copertura vaccinale, ma in ogni caso in via precauzionale il centro anziani è stato chiuso fino a nuovo ordine, almeno per qualche giorno.

Il presidente Sergio Bonzanini, intervenuto sulla stampa locale, respinge al mittente le accuse di “focolaio” che sarebbero state mosse al centro sociale, dove qualche giorno fa è stata organizzata una cena con 37 partecipanti, ma nel rispetto di tutte le norme anti-Covid, tra cui distanziamento, servizio al tavolo e Green Pass obbligatorio.

Non solo anziani tra i positivi

Dunque dei 33 “attualmente positivi” meno di un terzo sarebbero riconducibili al centro anziani, e tra l'altro non è detto che tutti i contagiati si siano infettati nel corso della cena. La maggioranza dei positivi rilevati in questi giorni a Gardone Riviera non ha niente a che fare con il centro sociale.

Per quanto riguarda l'efficacia vaccinale, mai in discussione, ricordiamo (e non è un segreto) che a fronte di miliardi di dosi somministrate al mondo, la completa immunizzazione è rilevata solitamente dai 5 ai 7 vaccinati ogni 10, quindi dal 50 al 70%: gli altri (dai 3 ai 5) possono contrarre il virus ma solo in forma lieve, con una protezione da malattia grave o peggio ospedalizzazione che si avvicina al 95%.