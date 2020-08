In fin di vita per il coronavirus, infermiere gli ruba il bancomat (e 6mila euro)

“Beato il paese che non ha bisogno di eroi”, scriveva Bertolt Brecht: questo perché, forse, dovremmo essere eroi ogni giorno. Così come lo sono, ogni giorno, gli operatori sanitari, i medici e gli infermieri: quasi tutti, almeno. Non lo sono stati, sicuramente, l'infermiere di 41 anni e la sua fidanzata di 24, entrambi residenti in provincia di Bergamo, denunciati per aver derubato un paziente malato di Covid-19, poi deceduto.

Denunciati per furto aggravato

Sono stati gli agenti della Polizia Locale di Romano a smascherare quello che è stato denunciato come “furto aggravato ai danni di persona incapace di intendere”: l'infermiere accusato avrebbe infatti derubato il bancomat al paziente quando era già ricoverato in ospedale, in gravissime condizioni per gli effetti del coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come detto il paziente – un 66enne di Cividate al Piano – non sopravviverà. Ma l'infermiere e la sua fidanzata avranno invece il tempo di derubarlo: gli avrebbero svuotato il conto per oltre 6mila euro. Con quei soldi avrebbero acquistato computer, televisioni e altri apparecchi elettronici.