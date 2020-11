Brescia: focolaio Covid ai Pilastroni, 29 pazienti positivi e 4 in ospedale

E' accertato il focolaio di coronavirus ai Pilastroni di Brescia nella struttura dell'IRCCS Istituto Centro San Giovanni di Dio Fatebenefratelli che ospita l'Unità operativa per la cura dell'Alzheimer: ad oggi, come scrive il Giornale di Brescia, sarebbero 25 i pazienti positivi, ma asintomatici, e 4 quelli ricoverati in ospedale.

Stop ai nuovi ingressi

I primi sono già tutti in isolamento, stanno bene; tra i ricoverati ci sono invece alcuni pazienti anziani, le cui condizioni inevitabilmente destano preoccupazione. Fino alla fine del mese saranno bloccati tutti i nuovi ingressi. A scatenare il contagio sarebbe stato un ospite risultato negativo al tampone ma solo perché nella fase di incubazione del virus.

In tutta la struttura 250 ospiti

Sempre asintomatico, sarebbe risultato positivo in seconda battuta. Ma dopo aver ormai portato il coronavirus all'interno della struttura. Il Fatebenefratelli, aperto dal lontano 1882, ospita circa 250 pazienti nelle unità operative Alzheimer e di Riabilitazione psichiatrica, tre diverse comunità protette, una comunità psicogeriatrica, oltre ai due centri diurni e gli ambulatori.