Coronavirus: 41 nuovi casi in provincia, focolaio anche all'Accettazione del Civile

Diminuiscono le terapie intensive, al pari dei ricoveri, ma non si fermano i nuovi contagi, che nella giornata di ieri sono stati 41 secondo i dati di Regione Lombardia. Come anticipato ieri, tra i nuovi focolai attivi nella nostra provincia se ne registra uno interno all'ospedale Civile di Brescia. Nessun medico contagiato però, il virus circolava tra gli addetti del servizio di accettazione. Sul caso è intervenuto il direttore generale Massimo Lombardo.

«I lavoratori positivi, attualmente in quarantena, sono sottoposti allo stesso monitoraggio ed eseguiranno due tamponi prima di poter tornare al lavoro – ha spiegato il direttore generale – La Medicina Preventiva della ASST ha valutato tutti i contatti lavorativi dei centralinisti e il tampone è stato effettuato ai lavoratori che sono risultati a stretto contatto con loro, fra questi, uno solo, familiare di un centralinista, è risultato positivo. Anche per questo nuovo caso positivo, non appartenente all’area sanitaria, sono stati ricercati e sottoposti a tampone tutti i contatti stretti, nessuno di questi è risultato positivo. Tutto il percorso è stato condiviso con ATS Brescia».

I dati di venerdì 11 settembre

i tamponi effettuati: 17.986, totale complessivo: 1.793.656.

i nuovi casi positivi: 257 (di cui 33 ‘debolmente positivi’ e 12 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 77.318 (+114), di cui 1.372 dimessi e 75.946 guariti

in terapia intensiva: 27 (-3)

i ricoverati non in terapia intensiva: 246 (-10)

i decessi, totale complessivo: 16.896 (+4)

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I nuovi casi per provincia

Milano: 78, di cui 42 a Milano città;

Bergamo: 15;

Brescia: 41;

Como: 6;

Cremona: 4;

Lecco: 6;

Lodi: 3;

Mantova: 22;

Monza e Brianza: 31;

Pavia: 21;

Sondrio: 0;

Varese: 23.