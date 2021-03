Focolaio nella Rsa, 20 anziani positivi: il contagio da un operatore non vaccinato?

Una doccia fredda, anzi gelata. Quando finalmente, dopo un anno di timori e di dolori, il personale della struttura e tutti gli ospiti sono stati vaccinati, è scoppiato un focolaio di coronavirus all'interno della casa di riposo di viale Marconi a Montichiari, in particolare nel reparto Orchidea. Lo riporta il quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane.

Le persone risultate positive al virus nelle ultime ore sono 20, di queste solo per una è stato necessario il trasferimento in ospedale, le altre sono costantemente monitorate nelle loro stanze, in isolamento. Stando alle ipotesi riportate dal quotidiano, il covid nella struttura potrebbe essere stato introdotto dall'operatore di una cooperativa di servizi esterna alla Rsa, operatore che non si sarebbe sottoposto al vaccino.

Perché gli ospiti sono stati contagiati, nonostante abbiano fatto il vaccino? La causa è da ricercare nel poco tempo trascorso dalla vaccinazione, che necessita ovviamente di un periodo per l'immunizzazione.