Focolai Covid in carcere e in ospedale: almeno 16 i contagiati

Doppio focolaio Covid in città a Brescia segnalato da Bresciaoggi. Il primo al carcere Nerio Fischione: nella struttura di Canton Mombello si conterebbero già 6 contagiati tra i detenuti, prontamente isolati e ora tenuti sotto controllo. E' scattato anche uno screening a tappeto che coinvolge anche i dipendenti. Nessuna emergenza, ma in ogni caso in via precauzionale i colloqui tra avvocati e detenuti sono tornati “a distanza”, quindi solo online.

Il secondo focolaio, invece, alla clinica ospedaliera Città di Brescia, del gruppo San Donato. In questo caso sarebbero una decina i positivi al Covid, tra pazienti e medici. “Dalla direzione del gruppo – scrive ancora Bresciaoggi – hanno subito chiarito che non c'è emergenza e che le attività sono state riportate alla regolarità”.