Covid, salgono a 8 i focolai attivi nel Bresciano: contagiate 80 persone

Al di là dei cluster familiari, segnalati anche nell'ultimo report sui contagi in tutti i Comuni della provincia, nel territorio bresciano sarebbero attivi altri otto focolai significativi, e da cui si sarebbero già contagiate almeno 80 persone. Lo scrive il Giornale di Brescia: secondo quanto riferisce Ats, l'Agenzia di tutela della salute, si tratterebbe in gran parte di contagi di ritorno dalle vacanze.

Focolai di rientro dalle vacanze

E' così per i due focolai (diversi l'uno dall'altro) di rientro dalla Sardegna, che coinvolgerebbero in tutto una trentina di persone, in gran parte asintomatici. Ma si segnalano contagi “da vacanza” anche per 4 persone tornate dalla Riviera Romagnola e per altri 3 (di cui due con sintomi) di ritorno invece dall'Isola d'Elba. E' già noto alle cronache anche il focolaio scatenato dalle ragazze di rientro dalla Croazia, ai primi di agosto: al momento i contagiati sarebbero almeno una decina.

Focolaio a Soiano: 16 positivi

Non da meno i focolai più numerosi: addirittura 16 positivi in un residence di Soiano del Lago, nel focolaio che coinvolge diverse famiglie che hanno abitato nello stesso complesso in agosto. In termini ospedalieri è forse quello più preoccupanti: delle 16 persone positive al Covid ben 4 sono già in ospedale, e tra questi c'è un ricovero in terapia intensiva.

Focolai in città a Brescia

Infine i due focolai rilevati in città. Il primo coinvolge 13 persone (su un totale di 22 ospiti) tra i residenti nel dormitorio Tenda di Abramo in Viale Venezia: solo uno di loro sta male ed è già in ospedale. Ma c'è un piccolo focolaio anche al Civile: 7 i positivi nel reparto centralino degli uffici amministrativi, di cui circa la metà con sintomi. Nessuno di loro avrebbe comunque avuto contatto con il pubblico che frequenta l'ospedale o con altri pazienti.