Coronavirus: 44 focolai attivi in provincia di Brescia, a casa e al lavoro

Sono più di 40 i focolai attivi nella nostra provincia: come riferisce il Giornale di Brescia, il territorio coperto dall'Ats di Brescia (l'Agenzia di tutela della salute) è il più colpito di tutta la regione, con 44 focolai individuati e riconosciuti. Per focolaio, ricordiamo, s'intende (in ambito epidemico) un aumento del numero di casi rispetto a quanto atteso all'interno di una comunità o di una regione ben circoscritta (definizione dell'Iss, l'Istituto superiore di Sanità).

In Italia 1.799 focolai attivi

Nello specifico, per quanto riguarda la pandemia da coronavirus, la definizione adottata dal Ministero della Salute prevede l'individuazione di 2 o più casi positivi, collegati fra loro. L'ultimo report nazionale aveva registrato 1.799 focolai attivi in tutto il territorio italiano, di cui 649 nuovi. Ma quali sono i focolai bresciani?

Tutti i focolai della provincia

Per la maggior parte riguardano contagi in ambito familiare (in tutto quasi 80 persone) o di ritorno dalle vacanze: il più numeroso (e che conta più ricoveri in ospedale) è il focolaio del residence di Soiano, che ad oggi conterebbe 17 casi positivi. Non meno celebre è il focolaio che riguarda i giocatori del Brescia Calcio: il caso è già rientrato dopo la negativizzazione dei tamponi, ma ha fatto notizia il calciatore Emanuele Ndoj che ha violato la quarantena, e per questo è stato multato e denunciato.

Si segnalano poi vari focolai per rientri da Puglia, Sardegna, Albania, Romania, Spagna, Egitto e altri ancora. In ambito familiare il più significativo riguarda una dozzina di positivi su 33 persone venute a contatto con un uomo che ha cominciato a sentirsi male – pochi sintomi, per fortuna – dopo una gita al parco acquatico di Montichiari.

Questi alcuni dei più noti focolai in ambito lavorativo: sono già 13 i casi positivi tra i dipendenti di alcuni uffici amministrativi del Civile, al lavoro nel reparto centralino. Si segnalano infine piccoli focolai, sparsi per la provincia, anche in un istituto bancario e in una panetteria.