Coronavirus, nel Bresciano 27 positivi in 24 ore: allerta per 2 nuovi focolai

Sono 27 i nuovi positivi in provincia di Brescia nelle ultime 24 ore: a livello regionale è la quarta provincia più colpita, dopo Milano (88 nuovi casi di cui 47 in città), Monza e Brianza (34) e Como (29). Seguono le province di Bergamo (18), Varese (13), Pavia (12), Cremona e Lodi (8), Mantova (7), Lecco e Sondrio (2). In tutta la regione sono 265 i nuovi positivi, su un totale di quasi 13mila tamponi processati (oltre il 2%): tre i decessi tra sabato e domenica, che portano il totale a 16.899.

Massima attenzione ai nuovi casi nei giorni in cui ricomincia la scuola. Nel Bresciano riflettori puntati su due nuovi cluster epidemici, probabilmente in ambito familiare: tre nuovi casi a Cellatica e tre nuovi casi a Flero. Di fatto sono due probabili focolai che si aggiungono a quelli già sotto stretto monitoraggio da parte di Ats, l’Agenzia di tutela della salute.

Cluster e focolai bresciani

Tra i più significativi ricordiamo i 16 casi in un residence di Soiano del Lago, con 4 persone ricoverate in ospedale di cui una in gravi condizioni, ma anche i 9 casi degli ultimi giorni a Vobarno, e perfino un focolaio al Civile (con 7 casi in pochi giorni negli uffici). Certo la situazione resta monitorata, ma intanto si avvicina l’autunno.

La situazione negli ospedali

In Lombardia sono poco più di 280 i ricoverati in ospedale per Covid-19: di questi 252 sono in buone condizioni (+1 ricoveri nelle ultime 24 ore) e 28 in terapia intensiva (+1). L’incubo di pochi mesi fa per fortuna è ancora lontano: al 18 maggio scorso - all’avvio della Fase 2 - i ricoverati lombardi erano ancora più di 4mila.