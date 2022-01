Annullata per Covid anche la Fiera di Lonato 2022

La decisione era nell’aria, eccome: come per San Faustino, per il secondo anno consecutivo stop, causa Covid, anche alla Fiera di Lonato, la prima fiera bresciana dell’anno (in programma dal 14 al 16 gennaio) che nel 2022 avrebbe celebrato la sua 64ma edizione. Lo ha deliberato la giunta comunale: “I dati delle ultime settimane sono chiari – spiega il sindaco Roberto Tardani – Anche a Lonato siamo di fronte a un importante numero di concittadini positivi dovuto alla diffusione della variante Omicron, estremamente contagiosa”.

“La scelta di annullare la Fiera – continua il primo cittadino – è dettata dalla necessità di tutelare la salute di tutti i cittadini. Solo così possiamo superare questo momento difficile e complesso. Il mio auspicio è che quanti più cittadini si sottopongano alla vaccinazione, unico strumento efficace per contenere gli effetti più gravi di questo virus ed evitare l’ospedalizzazione”.

Confermati i convegni e "Töt Porsèl"

Sono stati confermati solo due convegni: il primo, a cura di Coldiretti Brescia e previsto per giovedì 13 gennaio alle 10; il secondo, di Confagricoltura Brescia, in programma invece venerdì 14 (sempre alle 10). Entrambi i convegni si terranno solo in diretta streaming: tutte le indicazioni sul collegamento verranno comunicate nei prossimi giorni.

Per gli appassionati, confermata anche la rassegna “Töt Porsèl”, letteralmente “a tutto porcello”, in scena dal 7 gennaio al 27 febbraio in tutti i ristoranti aderenti: La Rocca Contesa, Agriturismo La Civetta, Agriturismo Il Rovere, Agriturismo Mulino Bianco, Locanda No-Strana, Ristorante Lovale, Osteria in Giogera, Agriturismo La Scalera, Trattoria Da Ezio, Ristorante Il Rustichello, Trattoria Bettola, Ristorante La Campagnola.