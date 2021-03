Festa vietata in albergo, multe per 4.000 euro a 10 ragazzi: uno è stato arrestato

Fanno festa (vietata) in albergo, vengono intercettati dai carabinieri e multati per 4mila euro: uno di loro, già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato in possesso di 17 grammi di hashish e subito arrestato. E' successo sabato notte all'hotel Master, in centro a Brescia: è qui che 10 ragazzi di età compresa tra i 15 e i 28 anni si erano dati appuntamento per organizzare una festa in camera, ovviamente vietata.

Festa vietata, multa salata

La segnalazione al 112 è arrivata infatti dalla stessa reception dell'albergo. I giovani avevano regolarmente prenotato due stanze, organizzando però una festa in piena violazione delle attuali norme sanitarie, disturbando pure gli altri ospiti della struttura. I ragazzi, italiani e stranieri, sono stati beccati dai militari che li hanno subito multati, tutti quanti, per violazione delle norme anti-Covid.

Una sanzione da 400 euro a testa, totale 4mila euro: oltre alla multa, come detto, si segnala l'arresto di un ragazzo di 20 anni originario del Burkina Faso, arrestato in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Con sé aveva 17 grammi di hashish: è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando provinciale, entro lunedì è attesa la convalida del fermo.