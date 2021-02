Covid, 13 pazienti e 5 medici contagiati: focolai in 2 ospedali bresciani

Per ora la situazione appare sotto controllo: i focolai sono stati circoscritti, gli ambienti sanificati, i pazienti trasferiti e i dipendenti in quarantena. Ma l’allerta resta altissima nei presidi dell’Asst della Valcamonica: è qui che in questi giorni si sono riscontrati oltre una dozzina di pazienti positivi (che non dovevano esserlo) oltre a cinque operatori sanitari.

Nel dettaglio, sono 10 i pazienti e 3 i dipendenti risultati positivi al tampone all’ospedale di Esine, e 3 i pazienti e 2 gli operatori all’ospedale di Edolo: in questo ultimo caso, i degenti sono già stati trasferiti a Esine - il presidio di Edolo, ricordiamo, è Covid-free - dove ad oggi si contano oltre 40 pazienti Covid, di cui 2 in terapia intensiva.

L’attività di screening prosegue: saranno eseguiti i tamponi rapidi a tutto il personale dipendente. Gli operatori già positivi, invece, sono già in quarantena e verranno sottoposti a tampone di controllo ogni cinque giorni.