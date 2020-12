Verso il nuovo Dpcm: le deroghe per le famiglie a Natale e i tavoli separati per nonni e nipoti

Il percorso verso il nuovo Dpcm 3 dicembre con le regole di Natale 2020 - e il divieto di spostamento tra regioni che entrerà in vigore entro il 20 - è sembra essere tracciato. Nella mattinata di martedì i ministri della Salute Roberto Speranza e degli Affari Regionali Francesco Boccia hanno discusso a del prossimo decreto ministeriale, che entrerà in vigore il 4 dicembre, con i presidenti di Regione. Il documento verrà poi illustrato mercoledì da Speranza alle Camere e nelle ore successive il presidente del Consiglio Giuseppe Conte limerà gli ultimi dettagli della bozza prima di firmarlo e di dare l'ok alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Stando alle ultime notizie il coprifuoco resterà alle ore 22 anche a Natale e Capodanno, bar e ristoranti chiuderanno alle 18, come ora, anche nelle regioni gialle, come dovrebbero diventare tutte entro le festività: è quanto è emerso da parte del governo nell'incontro in videoconferenza tra il ministro Francesco Boccia e le Regioni, secondo quanto scrive l'agenzia di stampa Ansa. Il sistema a zone con tre colori resterà in vigore. Il decreto sarà valido non fino al 7 ma fino al 15 di gennaio. No alle richieste di accelerare l'allentamento: serve "mantenere rigore e prudenza per non vanificare i primi risultati che stiamo vedendo", avrebbe detto il ministro della Salute Roberto Speranza

Vietati gli spostamenti fuori regione dal 18 dicembre

Sembra anche ormai definito lo schema di norme e regole a cui il governo si atterrà per Natale e Capodanno 2020, mentre sul lato delle deroghe si registrano aperture dai tecnici al ricongiungimento familiare tra congiunti, coniugi e parenti stretti (senza per ora toccare il tema dei fidanzati fuori regioni). Ed è spuntata l'ipotesi che siano i prefetti a coordinare l'organizzazione dei trasporti per la riapertura delle scuole, prevista ad oggi per il 7 gennaio. Ancora non ci sono certezze sulle seconde case, ma nel Dpcm si scriverà che lo spostamento tra una regione e l'altra è vietato a partire dal 18, dal 19 o dal 20 dicembre (e quindi chi vorrà spostarsi, nei limiti dell'attuale sistema, dovrà farlo una settimana prima delle feste) fino al 6 gennaio (c'è chi pronostica il 10) mentre chi tornerà dall'estero dovrà osservare un periodo di quarantena di due settimane.

Rimane sul tavolo attualmente il "problema" del cenone e del veglione, nel senso che Conte è consapevole di non poter vietare di riunirsi nelle abitazioni private anche perché sarebbe impossibile controllare ma il governo vuole comunque vietare le feste al chiuso di usare la formula del "fortemente raccomandato" comparsa nei Dpcm di ottobre e novembre per convincere gli italiani a non ricevere persone diverse dai conviventi. C'è però da registrare un'inaspettata apertura sul fronte delle deroghe per anziani soli, coniugi, partner e conviventi (i cosiddetti congiunti o affetti stabili). Anche se il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ieri ha detto che "bisogna varare norme chiare, che non si prestino ad equivoci o interpretazioni personali".

A spiegare, un po' a sorpresa, quali saranno i consigli del Comitato Tecnico Scientifico da inserire nelle norme e le raccomandazioni nel nuovo Dpcm 3 dicembre è infatti oggi Fabio Ciciliano, dirigente medico della Polizia di Stato e membro del Cts, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera nella quale ha affrontato l'argomento più scottante, ovvero quello delle deroghe: "Se metto da parte per un momento l’aspetto squisitamente tecnico, penso alle famiglie spaccate dalla distanza dei figli lontani per motivi di lavoro o di studio come possano vivere da sole proprio il periodo natalizio che magari è l’unico momento dell’anno che hanno per incontrarsi. Oppure ai nostri vecchi, i genitori che vivono da soli tutto l’anno per non gravare sulle famiglie e si ritroveranno così anche a Natale. Contemperare questi aspetti è arduo, ma non impossibile. Sono convinto che alla fine si troverà la quadra".

- permettere una deroga al divieto di spostamento ai figli che sono lontani dai genitori per motivi di lavoro e studio per consentire loro di trascorrere le festività con la famiglia;

- contemperare una deroga al divieto di spostamento anche agli anziani che vivono lontani dai figli e dai nipoti;

Ciciliano aggiunge anche che il ricongiungimento familiare dovrà seguire regole specifiche per i momenti di convivialità: "Indossiamo sempre la mascherina quando non si mangia. Teniamo i bambini in tavoli separati dagli anziani".

Va detto che quanto affermato da Ciciliano è in contraddizione con la stretta annunciata sabato mattina, visto che l'orientamento dell'esecutivo appena tre giorni fa era quello di vietare le deroghe a nonni, genitori e nipoti se non in casi eccezionali. E all'epoca si scrisse che la decisione del governo era arrivata dopo aver visionato un documento del Cts sui pericoli del Cenone e del Veglione per il contagio. La Stampa oggi scrive in un retroscena che gli sforzi per una mediazione sul fronte del ricongiungimento familiare si stanno concentrando sulla formula "parenti di primo grado" (genitori e figli, chiosa il quotidiano) e su una deroga da concedere a partire dal 20 dicembre e fino al 7 gennaio, consentendo loro di spostarsi. In cambio, però, l'ala "rigorista" del governo sta ragionando attorno alla possibilità di vietare anche nelle zone gialle gli spostamenti al di fuori del proprio comune.

Per Repubblica invece la posizione del governo è sempre la stessa: niente deroghe se non quella (ancora tutta da studiare) di evitare che un anziano solo sia costretto a trascorrere le feste senza poter essere raggiunto almeno da un familiare o da una persona cara che abita altrove. Il coprifuoco resterà comunque confermato dalle 22 alle 6 e il quotidiano aggiunge anche una guida ai divieti di Natale 2020:

Le regole per il cenone

Il tetto al numero di ospiti non può essere fissato per legge perché l’articolo 14 della Costituzione prevede l’inviolabilità del proprio domicilio. Dunque nessun controllo può essere disposto per verificare il numero di presenti in una privata abitazione e, dunque, il numero ridotto di ospiti a casa può solo essere raccomandato; non si può imporre a un cittadino chi ricevere in casa propria; nessuno può proibire a una persona sola di invitare un amico; possono essere vietate le feste ma i controlli, su denuncia o richiesta di qualcuno, sono consentiti quando ci sia il ragionevole sospetto che si stia commettendo un reato.

Seconde case

Per quanto riguarda le seconde case, i governatori che spingono per consentire i trasferimenti in chalet e ville trovano una sponda anche all’interno del governo dove il premier Conte e una parte del M5S vorrebbero concedere alle famiglie di potersi recare nelle abitazioni. Se passerà la linea dura lo si potrà fare solo prima del 19 dicembre, ovviamente da e per regioni gialle che a quella data dovrebbero essere quasi tutte.

L'Ue chiede di non celebrare le messe

Sulle messe invece è polemica sulle linee guida della commissione Ue: il governo d’Europa chiede agli Stati membri di "non permettere la celebrazione delle messe" e "considerare di evitare cerimonie religiose con grossi assembramenti, sostituendole con iniziative online, in tv, o alla radio".

Fonte: Today. it