Donna senza mascherina, il treno deve fermarsi. Lei insulta: "Siete un popolo di schiavi"

Un video di pochi secondi, in tutto 82, è diventato virale dopo essere stato pubblicato sui social: girato su un treno non ancora identificato, riguarda la discussione con una donna che si rifiutava di indossare la mascherina. Il suo atteggiamento ha costretto il capotreno a fermare il convoglio, mentre gli altri passeggeri si sono rivoltati contro di lei.

Il video è stato ripreso dalla stessa donna, che prima se l'è presa con un addetto di Trenitalia: “Io ho il diritto di viaggiare sul treno, mi state mettendo in una condizione spiacevole”. Poi lo scontro con gli altri passeggeri, tutti provvisti di mascherina come vuole la legge. Una di loro la accusa: “Lei non ha rispetto né per lo Stato né per la gente”, mentre lei replica: “Quindi io adesso devo mettermi la mascherina perché così tutto funziona a dovere? È questo che volete?”.



Fonte: Today.it