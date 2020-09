Coronavirus, un altro caso a scuola: positivo un insegnante, 2 classi in isolamento

E' ancora allerta Covid nelle scuole di Desenzano del Garda: dopo la conferma della prima positività al Liceo Bagatta, dove una classe è già in quarantena fino ai primi di ottobre, in queste ore anche due classi delle scuole medie Catullo sono già in isolamento, e proseguiranno con la didattica a distanza per le prossime due settimane.

Le medie Catullo fanno parte dell'Istituto comprensivo 1 di Desenzano. E' scattato immediatamente il “protocollo Covid”, anche se in questo caso la positività non è di un alunno ma di un insegnante: infatti è un professore che è risultato positivo al coronavirus.

Classi in isolamento, tamponi per tutti

Si sarebbe sentito male nel fine settimane, con i primi sintomi accertati tra sabato e domenica. Lunedì è stato sottoposto al tampone, che martedì è risultato positivo: da qui, come da prassi, la decisione di porre in quarantena le due classi (una seconda e una terza, in tutto circa 50 ragazzi) in cui aveva fatto lezione nei giorni precedenti. Tutti i ragazzi saranno sottoposti al tampone. Come da indicazioni del Ministero e della Regione, nessuna quarantena per i familiari degli studenti, salvo casi Covid accertati.