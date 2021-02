Focolaio covid nella casa di riposo: un morto e 13 ricoverati in ospedale

Dopo il focolaio di Covid scoppiato lo scorso gennaio, la situazione appare in lento miglioramento nonostante il decesso di una donna che era stata ricoverata in ospedale

Si è spenta in ospedale un'anziana donna ospite del complesso "Villa Lucia" di Montichiari. Il decesso è avvenuto in seguito alle complicazioni legate al Coronavirus.

La struttura dove viveva la donna, il mese scorso, è stata al centro di un vero e proprio focolaio. La situazione nei mini-alloggi di proprietà comunale era apparsa, infatti, molto critica intorno alla metà di gennaio, quando 23 dei 24 ospiti presenti erano risultati positivi al Covid.

Attualmente la situazione pare in miglioramento. Dei 13 pazienti ricoverati in ospedale per essere sottoposti alle cure necessarie, alcuni sono stati dimessi e stanno trascorrendo il periodo di isolamento previsto in apposite strutture. Per i restanti ospiti di "Villa Lucia", la maggior parte dei quali nel frattempo negativizzati, il Comune ha attivato il servizio di controllo domiciliare con la possibilità di avvalersi dell'assistenza infermieristica.