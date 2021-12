Va al ristorante con il Green Pass di un amico: denunciato

Entra in un locale, mostra al commerciante il Green Pass di un’altra persona, e si accomoda a un tavolo, ma alla fine viene scoperto: i carabinieri del Nas di Brescia hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Bergamo un 43enne del luogo per il reato di sostituzione di persona.

L’episodio è accaduto in un ristorante di Curno: l’uomo si è seduto al tavolo insieme ad alcuni parenti per una serata in compagnia. I militari hanno poi invitato l’uomo a mostrare, insieme a un documento di riconoscimento, la sua certificazione verde. Dopo aver affermato di non avere con sé i documenti, ha poi dichiarato il nome del titolare del Green Pass che ha esibito. Le generalità però non corrispondevano e l’uomo è stato subito scoperto, costretto infine a dichiarare la sua vera identità. Il 43enne è stato quindi denunciato per sostituzione di persona e il suo cellulare è stato sequestrato per ulteriori approfondimenti.