"Ho iniziato a stare male": Vanessa Ferrari positiva al coronavirus

"Brutta notizia! Sono davvero dispiaciuta nel comunicarvi che sono positiva al Covid. Dopo la gara di Ancona sono risultati alcuni casi di positività, quindi sono state prese le precauzioni del caso e i distanziamenti, in attesa dei tamponi. Poi ho iniziato a stare male, febbre eccetera, tutti sintomi influenzali, quindi adesso sono in quarantena. Dopo tutta la preparazione e tutto il lavoro fatto per preparare queste gare e tornare sui 4 attrezzi, sono costretta a fermarmi e non so quando potrò riprendere ad allenarmi. Proprio adesso che stavo raggiungendo un'eccellente forma e stavo facendo ottimi progressi. Vi aggiornerò appena avrò novità".

Questo il messaggio pubblicato su Facebook da Vanessa Ferrari, campionessa bresciana di ginnastica artistica, medaglia d'oro ai mondiali del 2006 e già insignita del collare d'oro al merito sportivo del CONI. La 30enne orceana si stava preparando per gli Europei di Basilea di fine aprile: con la malattia e la quarantena ora sarà più difficile farsi trovare pronta all'appuntamento. Ma, sapendo il suo valore, gli occhi saranno già puntati anche alle Olimpiadi di Tokyo.