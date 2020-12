Coronavirus: ragazzino positivo a scuola, tutta la classe in quarantena

E' risultato positivo al Sars-Cov-2 un ragazzino che frequenta una classe terza delle scuole medie "Serafino Gnutti" di Lumezzane. Tutti i suoi compagni sono finiti in quarantena dalla giornata di martedì 15 dicembre, su indicazione dell'Ats Brescia. I genitori del giovane avevano già allertato la dirigenza dell'istituto lunedì, dopo aver ricevuto il risultato del tampone.

La didattica per gli alunni proseguirà ora a distanza: un'esperienza ormai rodata dopo le chiusure obbligate degli ultimi mesi. Come da prassi è scattato il “Protocollo Covid” di cui ciascuna scuola si è dotata, sulla base delle indicazioni del “Piano anti-Covid” stilato dalla Regione. Niente quarantena invece per gli insegnanti, che dovrebbero aver mantenuto la distanza di sicurezza.