Alunni positivi al Coronavirus: due classi finiscono in quarantena

Ancora alunni contagiati dal Coronavirus nelle scuole bresciane. Siamo all'Istituto superiore statale "Padre Giovanni Bonsignori" di Remedello: già venerdì si era registrato un caso di Covd-19, poi domenica l'Ats ha comunicato che altri due studenti sono risultati positivi al tampone.

Come da protocollo, i compagni sono finiti in quarantena: si tratta in tutto di due classi. La direzione ha reso noto che sono già stati sanificati gli ambienti. Da oggi, comunque, sarebbe scattata la didattica a distanza come da ordinanza regionale.