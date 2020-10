Boom di contagi, ma c'è chi resiste: i Comuni bresciani ancora Covid-free

Per rivedere numeri (assoluti) così elevati c'è da tornare indietro fino ai primi di maggio, quando un po' alla volta ci si avvicinava alla Fase 2: 500 nuovi positivi al Covid-19 il 5 maggio, 634 il 6, 689 il 7, 609 l'8 maggio e 502 il 9. Certo si facevano meno tamponi: tra i 10 e i 15mila processati ogni giorno contro gli oltre 21mila tra martedì e mercoledì, quelli che hanno portato al dato di 520 nuovi casi positivi in sole 24 ore in Lombardia.

Coronavirus: nuovi casi in Lombardia

Boom di tamponi ma boom di positivi: più di 3.600 in tutta Italia, con oltre 30 morti (di cui 5 in Lombardia: nella nostra regione, dall'inizio dell'epidemia, si contano 16.978 decessi). E' ancora Milano, per ovvi motivi, l'epicentro dei nuovi casi: 182 nelle ultime 24 ore, di cui 77 in città; seguono le province di Varese (54), Brescia (52), Pavia (46), Como (45), Bergamo (37), Monza e Brianza (34), Mantova (14), Lodi 12), Cremona e Lecco (5), Sondrio (4).

Nuovi casi positivi in provincia di Brescia

I 52 nuovi positivi bresciani sono sparsi un po' in tutta la provincia: 9 a Brescia città, 5 a Vobarno, 4 a Gottolengo e Marcheno, uno in Valle Camonica solo per citarne alcuni. Come già anticipato qualche giorno fa, la curva dei contagi sta erodendo anche la roccaforte dei Comuni bresciani considerati “Covid-free”, ovvero dove non si registrano nuovi casi da almeno 28 giorni.

I Comuni bresciani ancora “Covid-free”

Ma in tanti ancora resistono, aspettando l'inverno: di seguito l'elenco completo e aggiornato dei paesi bresciani (ad oggi) liberi dal virus.