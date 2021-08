Chi resiste alla pandemia: l'elenco completo dei Comuni covid-free

Meno di un mese alla fine dell'estate. Ma come sta andando la pandemia da coronavirus in provincia di Brescia? La situazione è stabile, così come la curva del contagio e (più o meno) anche i ricoveri in ospedale. Ci sono poi alcune roccaforti, ovvero i paesi in cui da almeno 28 giorni non si registrano nuovi positivi e per questo possono essere considerati “Covid-free”, liberi dal Covid (temporaneamente).

In tal senso il fronte più numeroso è quello della Valcamonica, dove quasi due Comuni su tre resistono all'interno della categoria. Ci sono poi paesi sparsi in tutta la provincia, in particolare i municipi più piccoli ma anche qualche outsider nelle località turistiche, come il lago di Garda o il Sebino.

Tutti i Comuni Covid-free: l'elenco completo

Il record resta di Magasa, in cui non è mai stato rilevato nemmeno un contagio da coronavirus, e dall'inizio della pandemia. Tra i paesi più “resistenti”, da più di 100 giorni senza contagio, si segnalano Tremosine (142 giorni), Anfo (135), Cimbergo e Irma (119), Lavenone (113).

Questo l'elenco completo dei Comuni Covid-free, pubblicato dal Giornale di Brescia:

Anfo, Barbariga, Bassano Bresciano, Berzo Demo, Bione, Borno, Bovegno, Braone, Brione, Capo di Ponte, Capovalle, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cimbergo, Corteno Golgi, Gargnano, Incudine, Irma, Lavenone, Lodrino, Longhena, Losine, Lozio, Malegno, Magasa, Marmentino, Milzano, Monno, Montisola, Mura, Niardo, Ome, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo, Pertica Alta, Pezzaze, Polaveno, Puegnago, Saviore dell'Adamello, Sellero, Sulzano, Tremosine, Temù, Treviso Bresciano, Urago d'Oglio.