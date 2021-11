Focolaio covid nella casa di cura: portati al pronto soccorso alcuni malati

Alto Garda. È in atto l'attività di screening nella casa di cura "Eremo di Arco". Come emerso durante una conferenza stampa alla presenza degli organi provinciali, è stato segnalato un focolaio Covid all'interno della struttura di Via XXI Aprile. A confermare la notizia è stato Piepaolo Benetollo di Apss: "Finora sono 4 le persone risultate positive in modo certo", ha reso noto.

"In questi giorni stanno emergendo alcuni casi - ha poi aggiunto -, qualcuno è stato visto anche in pronto soccorso, ma sono tutti casi con sintomi lievi. La struttura sta continuando a fare i tamponi, non sono ancora in grado di sapere quante saranno le persone coinvolte. All'Eremo sono ricoverate persone che stanno facendo riabilitazione e ci sono tutte le complicazioi legate all'isolamento, ma non c'è in questo momento un impatto sanitario significativo".

Fonte: Trentoday.it