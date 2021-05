Covid, bollettino Lombardia del 20 maggio 2021: tutti i dati

Coronavirus. Sono 1.003 le persone positive al Covid in Lombardia nella giornata di giovedì 20 maggio, con una diminuzione dei ricoverati nelle terapie intensive (- 21) e nei reparti (- 165), si contano altri 22 morti. 44.109 i tamponi effettuati: il rapporto fra tamponi e nuovi positivi scende all' 2,2%. Le persone che si sono negativizzate nelle scorse 24 ore sono 1.840. I dati sono stati resi noti da Regione attraverso il consueto bollettino pomeridiano.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 44.109 (di cui 27.773 molecolari e 16.336 antigenici) totale complessivo: 10.289.952

- i nuovi casi positivi: 1.003 (di cui 78 ‘debolmente positivi’)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 758.880 (+1.840), di cui 3.254 dimessi e 755.626 guariti

- in terapia intensiva: 316 (-21)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 1.755 (-165)

- i decessi, totale complessivo: 33.438 (+22).

I nuovi casi per provincia:

Milano: 279 di cui 109 a Milano città;

Bergamo: 73;

Brescia: 125;

Como: 92;

Cremona: 30;

Lecco: 32;

Lodi: 6;

Mantova: 52;

Monza e Brianza: 74;

Pavia: 34;

Sondrio: 32;

Varese: 132.