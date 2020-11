Coronavirus: morti, contagi, ricoveri del 29 novembre 2020

Domenica 29 novembre, ennesima giornata di lotta al coronavirus in Lombardia. Diminuiscono i ricoverati sia nei reparti (-216) sia in terapia intensiva (-12).



Il numero dei tamponi effettuati è 28.434 e 3.203 sono i nuovi casi, con una percentuale di positività dell'11,2%. I guariti/dimessi sono 756.



Se dagli ospedali arrivano buone notizie, lo stesso non si può dire sul fronte dei decessi: +135. Una strage di cui purtroppo la fine sembra ancora lontana; da inizio pandemia sono morti 21.647 lombardi.



I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 28.434, totale complessivo: 4.055.691

- i nuovi casi positivi: 3.203 (di cui 287 'debolmente positivi' e 63 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 251.588 (+756), di cui 6.604 dimessi e 244.984 guariti

- in terapia intensiva: 907 (-12)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 7.400 (-216)

- i decessi, totale complessivo: 21.647 (+135)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 973, di cui 386 a Milano città;

Bergamo: 138;

Brescia: 322;

Como: 215;

Cremona: 72;

Lecco: 84;

Lodi: 58;

Mantova: 121;

Monza e Brianza: 649;

Pavia: 167;

Sondrio: 174;

Varese: 152. (LNews)