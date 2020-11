Coronavirus: morti, contagi, ricoveri del 28 novembre 2020

Coronavirus. Continua a decrescere la pressione sugli ospedali in Lombardia: sabato 28 novembre, si registra una diminuzione dei ricoveri pari a 253 unità.



Scende anche la percentuale di positività – 12,3% – tra i tamponi effettuati, 37.286, e i nuovi casi accertatati, 4.615. Resta invece alto il numero dei morti, 119 nell'arco di 24 ore.



I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 37.286, totale complessivo: 4.027.257

- i nuovi casi positivi: 4.615 (di cui 432 'debolmente positivi' e 63 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 250.832 (+4.736), di cui 6.290 dimessi e 244.542 guariti

- in terapia intensiva: 919 (-6)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 7.616 (-253)

- i decessi, totale complessivo: 21.512 (+119)

I nuovi casi per provincia:

- Milano: 1.748, di cui 641 a Milano città

- Bergamo: 250

- Brescia: 360

- Como: 448

- Cremona: 97

- Lecco: 168

- Lodi: 117

- Mantova: 209

- Monza e Brianza: 201

- Pavia: 269

- Sondrio: 63

- Varese: 585