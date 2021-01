Focolaio Covid in paese: il sindaco chiude tutte le scuole

Scuole chiuse a Corzano, per il moltiplicarsi dei casi di Covid tra genitori e alunni dell’asilo e delle scuole elementari. Già nei giorni scorsi erano state messe in quarantena una classe della scuola materna (40 bambini in tutto) e due della primaria (80 studenti), ma il provvedimento non è bastato, evidentemente, ad arginare la crescita dei contagi.

Sarebbero infatti emersi altri casi sospetti sia tra i piccoli alunni, sia tra i genitori e, dopo aver sottoposto insegnanti, studenti e famiglie ai tamponi rapidi, sono state accertate altre positività. Per questa ragione il sindaco Giovanni Benzoni ha optato per la chiusura dei due plessi scolastici, fino al primo giorno di febbraio. Nessun caso grave, per fortuna: la maggior parte dei positivi sarebbero asintomatici.