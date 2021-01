Corzano, scoppia focolaio Covid: 45 positivi in 2 giorni, chiuse le scuole

Dopo il caso di Gussago, con 158 nuovi casi in meno di un mese e 18 ricoveri in ospedale (dei quali 5 intubati), c'è un altro Comune bresciano che preoccupa per l'andamento dei contagi di coronavirus.

È il caso di Corzano, paesino della Bassa di 1.400 abitanti, dove è scoppiato un vero e proprio focolaio anche pensando all'esigua popolazione. Nella giornata di martedì, infatti, si sono registrati 11 nuovi positivi, ai quali – il giorno successivo – se ne sono aggiunti altri 34.

Il totale da inizio pandemia è arrivato a 105 casi, il 32% dei quali nelle ultime 48 ore; considerati gli ultimi dati trasmessi dalla Regione, il 7,5% della popolazione ha contratto la Covid-19. Tra i nuovi positivi, inoltre, c'è il sindaco 49enne Giovanni Benzoni. Tutte le scuole sono state chiuse.