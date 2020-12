Coronavirus, Lombardia: il bollettino di martedì 8 dicembre 2020

Coronavirus. Martedì 8 dicembre, in Lombardia diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva (-14) e nei reparti (-175). Il numero dei tamponi effettuati è 16.276 e 1.656 sono i nuovi positivi (10,1%), mentre i guariti/dimessi sono in tutto 5.699.

Non si abbassa, purtroppo, la curva dei decessi: oggi si contano altri 128 lombardi morti ( 23.208 da inizio pandemia). In provincia di Brescia i nuovi casi di covid-19 sono 131, in linea con i dati degli ultimi giorni.



I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 16.276 totale complessivo: 4.312.365

- i nuovi casi positivi: 1.656 (di cui 162 'debolmente positivi')

- i guariti/dimessi totale complessivo: 297.290 (+5.699), di cui 6.507 dimessi e 290.783 guariti

- in terapia intensiva: 767 (-14)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 6.187 (-175)

- i decessi, totale complessivo: 23.208 (+128)

I nuovi casi per provincia:

- Milano: 420, di cui 124 a Milano città

- Bergamo: 48

- Brescia: 131

- Como: 143

- Cremona: 45

- Lecco: 46

- Lodi: 59

- Mantova: 212

- Monza e Brianza: 116

- Pavia: 172

- Sondrio: 74

- Varese: 137